أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 8ـ6-2020

سجل أعلى مستوي خلال 269 يومًا الماضية

يواصل اليورو الأوروبي ارتفاعه ليسجل أعلى مستوي خلال 269 يومًا الماضية ، مرتفعًا عن تداولات أمس 7 قروشًا.

وارتفع اليورو خلال الست أيام الأولى من الشهر الجاري بنسبة 3.2% حسب متوسط السعر بالبنك المركزى المصرى، ليصعد الأوروبى فوق 18 جنيها فى أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وعلى صعيد البنوك الحكومية، جاء اليورو الأوروبى فى بنكى الأهلى ومصر عندي مستوى 18.06 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع عن تداولات أمس.

وارتفع اليورو 0.25% مقابل الدولار الأمريكى ليصل إلى 1.1367 دولار، وهو أعلى مستوياته فى نحو ثلاثة أشهر. منطقة اليورو

وفي الأسبوع نفسه، صعدت العملة الموحدة 2.4% وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى.

وأمام الفرنك السويسرى، وهو أيضا عملة ملاذ آمن أخرى، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.08645.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تداولات اليوم الاثنين على النحو التالى:

سعر اليورو فى بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو فى بنك مصررتفاعًا يتخطي مستوى 11 قرشًا ليصل إلى 18.22 جنيه للشراء، و18.39جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 18.22 جنيه للشراء، و18.39جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 18.09 جنيه للشراء، و18.16 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 40 قرشًا عن تداولات أمس، ليبلغ 18.24 جنيه للشراء، و18.44 للبيع. سندات يورو

سعر صرف اليورو بالبنك العقارى

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، فى تعاملات الخميس الماضى، عند مستوى 18.25 جنيه للشراء، و18.42 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

كما ارتفع سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع خلال تداولات الأسبوع الماضى.

سعر اليورو فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات اليوم، مسجلًا 18.24 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولى

ودخل المصرف العربي الدولى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.24 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر إيران

سجل سعراليورو فى بنك مصر إيران، 18.20 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

سجل سعر اليورو فى بنك عوده، 18.24 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع