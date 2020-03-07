أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 7-3-2020 فى مصر

متراجعًا 15 قرشًا خلال الأسبوع الماضى

تراجعت أسعار اليورو الأوروبى 15 قرشًا فى نهاية تداولات بالبنوك المصرية نهاية الأسبوع الماضى ، حسب معطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

علمًا بأن سعر اليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

تراجعت أسعار اليورو في أكبر حكومي في مصر اليورو، مسجلًا 16.81 جنيه للشراء و16.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

كما ارتفعت أسعار اليورو لثاني أكبر حكومي بنك مصر، مسجلًا 17.36 جنيه للشراء و17.52 للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصري الخليجي

وواصل اليورو فى البنك المصري الخليجي ارتفاعه خلال تداولات اليوم، مسجلًا 17.35 جنيه للشراء، و17.52 للبيع .

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

وزادت أسعار اليورو الأوروبى في بنك التنمية الصناعية بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضى ، لتصل عند مستوى 17.33 جنيه للشراء، 17.56 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى

وصعد اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، ليسجل 17.35 جنيه للشراء، 17.48 للبيع، مقابل 16.83 جنيه للشراء، 17.05 جنيه للبيع في نهاية تداولات الخميس الماضى .

سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي

وتراجع صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربي قرشين فقط خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 17.32 جنيه للشراء، و17.52 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

وتراجعت أسعار صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 3 قروشًا خلال الأسبوع المنقضي 17.32 جنيه للشراء، و17.52 للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو ارتفاعًا بشكل طفيف ببنك قناة السويس، بقيمة 10 قروش لتسجل 17.33 جنيه للشراء، و17.53 للبيع، نهاية الاسبوع.