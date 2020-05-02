أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 2-5ـ2020

شهد سعر اليورو خلال الأسبوع الحالى حالة من التباين بين الارتفاع تارة والهبوط تارة أخرى خلال الأسبوع المنقضي، طبقًا للمسح الذي أجرته جريدة «المال» على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وتأتي التقلبات في أسعار اليورو مقابل الجنيه خلال الشهر الحالي متزامنة مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص في منطقة اليورو الأوروبي، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود الاقتصادى.

وجاء متوسط أسعار اليورو أمس الخميس فى السوق المصرفية المصرية، عند مستوى 17.03 جنيه للشراء، و17.17 للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعراليورو فى البنك المركزي المصري، 16.90 جنيه للشراء، و17.04 للبيع.

ويتزامن التباين فى أسعار اليورو مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص فى منطقة اليورو، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو في بنك مصر حالة من الاستقرار، ليصل إلى 17.02 جنيه للشراء، و17.17 للبيع. منطقة اليورو

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 16.87 جنيه للشراء، و17.15 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، خلال التداولات اليومية، ليبلغ 16.90 جنيه للشراء، و17.15 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك العقاري

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند مستوى 17.04 جنيه للشراء، و17.19 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية

فيما استقر سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية، ليصل إلى 17.04 جنيه للشراء، و17.21 للبيع خلال الأسبوع الماضي.

سعر اليورو في HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC تراجعه خلال تداولات مسجلًا 17.04 جنيه للشراء، و17.19 للبيع.

سعر اليورو في مصر أبوظبي الإسلامي

ودخل مصرف مصرف أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 16.99 جنيه للشراء، و17.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران

سجل سعراليورو فى بنك مصر إيران، 17 جنيها للشراء، و17.25 للبيع. منطقة اليورو

سعر اليورو في بنك عوده

سجل سعراليورو فى بنك عوده 16.99 جنيه للشراء، و17.17 للبيع