أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 19ـ9ـ2020

واصلت أسعار اليورو تراجعها خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتنخفض 5 قروش في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية، مقارنة بتعاملات أمس، طبقًا للمسح الذي أجرته جريدة «المال» على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقلّ مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنكي مصر والأهلى

تراجعت العملة الأوروبية في أكبر بنكين حكوميين لتسجل أسعار صرف اليورو في بنكي مصر والأهلي 18.60 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل اليورو فى المصرف العربى الدولى بمصر، 18.55جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك الإسكندرية

وبلغ اليورو فى بنك الإسكندرية 18.56 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك التعمير والإسكان

كما استقر اليورو فى بنك التعمير والإسكان ليبلغ 18.60 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

السعر فى البنك المصرى الخليجى

وبلغ سعر صرف اليورو فى البنك المصرى الخليجى 18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

السعر فى بنك مصر إيران

ووصل اليورو فى بنك مصر إيران إلى 18.53 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الاستثمار العربى

وتراجعت أسعار صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى، لتصل إلى 18.57 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك HSBC

وفى بنك HSBC سجل اليورو 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع