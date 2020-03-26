أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 26ـ3-2020

مرتفعة 10 قروش عن تداولات أمس

واصلت أسعار اليورو ارتفاعاتها مقابل الجنيه المصري لليوم الثاني علي التوالي ، خلال تداولات اليوم الخميس 26-3-2020، عن تعامله، لترتفع أكثر من 20 قرشًا عن تعاملات أمس.

وترصد بوابة “المال” حركة تداولات العملات بالسوق المصرفية، حسب معطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ويسعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار .

أسعار اليورو فى البنك الأهلي المصري

كما استمرت أسعار اليورو في ارتفاعها بالبنك الأهلي أكبر بنك حكومي في مصر لتصل إلى 17.05 جنيه للشراء و17.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما شهدت أسعار اليورو في بنك مصر حالة من الاستقرار عند مستوى 17.05 جنيه للشراء و17.25 للبيع.

كما شهدت أسعار اليورو الأوروبى فى البنوك الخاصة ارتفاعًا مشهودًا لاول مرة خلال الاسبوع الجاري ، ووصل الارتفاع 10 قرشًا ، وجاءت كالتالى :

سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى

صعدت أسعار صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى قرشين فقط خلال الأسبوع الماضى ، ليصل إلى 17.07 جنيه للشراء، و17.27 للبيع . منطقة اليورو

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

كما ارتفعت أسعار صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 10 قروشًا خلال الأسبوع المنقضى 16.86 جنيه للشراء، و 17.17 للبيع .

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

وفقد اليورو اليورو 8 قروشًا ببنك قناة السويس خلال الأسبوع الماضى ليسجل 17.07 جنيه للشراء، و17.27 للبيع، نهاية الأسبوع .

سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى

كما صعد اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر ، ليسجل 17.07 جنيه للشراء ، 17.27 للبيع .

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

وزاد اليورو الأوروبى فى بنك التنمية الصناعية 12قرشًا عن تعاملات أمس، لتصل عند مستوى 17.07 جنيه للشراء ، 17.12 للبيع.

سعر اليورو فى مصر أبوظبى الإسلامى

استقر اسعار صرف مصرف أبو ظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو في مصر ، مسجلًا 17.08 جنيه للشراء و17.27 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات اليوم، مسجلًا 17.08 جنيه للشراء و17.27 للبيع.