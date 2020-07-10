أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10-7-2020

شهدت أسعار اليورو موجة من الارتفاع لأكثر من 10 قروش خلال الأسبوع الماضي، طبقًا للمسح الذي تُجريه جريدة «المال» على سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك المصرية بشكل يومي.

وتقوم البنوك المحلية بتحديد أسعار اليورو وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويتزامن ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه مع تحقيق الأخير هبوطًا أمام باقى العملات الأجنبية ويتصدرها الدولار.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تداولات اليوم على النحو التالى:

سعر اليورو فى بنك مصر

ارتفعت أسعار صرف اليورو فى بنك مصر 11 قرشًا ليصل إلى 18.09 جنيه للشراء، و18.28 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 18.10 جنيه للشراء، و18.28 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 17.99 جنيه للشراء، و18.28 للبيع. منطقة اليورو

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين عن تداولات أمس، ليبلغ 17.97 جنيه للشراء، و18.23 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقارى

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، عند مستوى 18.09 جنيه للشراء، و18.27 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك الاستثمار العربي

كما ارتفع سعر اليورو فى بنك الإستثمار العربي، ليصل إلى 18.09 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع خلال تداولات الأسبوع الماضى.

سعر اليورو فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC انخفاضه عن تعاملات أمس، مسجلًا 18.08 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولى

ودخل المصرف العربي الدولى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 18.07 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر إيران

سجل سعراليورو فى بنك مصر إيران 18.09 جنيه للشراء و18.31 للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

سجل سعر اليورو فى بنك عوده 18.09 جنيه للشراء، و18.31 للبيع.

سعر اليورو فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو فى بنك التعمير والإسكان 17.97 جنيه للشراء، و18.23 للبيع.