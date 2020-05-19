أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19ـ5ـ2020

مرتفعًا 25 قرشًا علي دفعة واحدة عن تعاملات أمس

واصلت أسعار اليورو ارتفاعاتها مقابل الجنيه المصرى خلال تداولات اليوم الثلاثاء 19-5-2020 ما يزيد عن 25 قرشا دفعة واحدة في أغلب البنوك عن تعاملات أمس، طبقًا للمسح الذى أجرته جريدة «المال» على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وتأتي التقلبات فى أسعار اليورو مقابل الجنيه خلال الشهر الحالي متزامنة مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص في منطقة اليورو الأوروبى، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود الاقتصادى.

وجاء متوسط أسعار اليورو في نهاية التداولات اليوم الأحد فى السوق المصرفية المصرية، عند مستوى 16.99 جنيه للشراء، و17.14 للبيع، وفقًا للبنك المركزى.

ويتزامن التباين فى أسعار اليورو مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص فى منطقة اليورو، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر اليورو فى بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو في بنك مصر حالة من الاستقرار ليصل إلى 17.14 جنيه للشراء، و17.31 للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 17.14 جنيه للشراء، و17.32 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 16.92 جنيه للشراء، و17.20 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، مقارنة، ليبلغ 16.98 جنيه للشراء، و17.12 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقارى

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة بمصر، فى تعاملات أمس، عند مستوى 17.16 جنيه للشراء، و17.34 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك التنمية الصناعية

كما ارتفع سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 17.16 جنيه للشراء، و17.34 للبيع مقارنة بتعاملات الخميس الماضي . منطقة اليورو

سعر اليورو فى HSBC

فيما زادت أسعار اليورو فى بنك HSBC بشكل طفيف عن تعاملات أمس ، مسجلًا 16.92 جنيه للشراء، و17.10 للبيع.

سعر اليورو فى مصر أبوظبى الإسلامى

ودخل مصرف مصرف أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا17.16 جنيه للشراء، و17.34 للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر إيران

سجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران، 16.95 جنيه للشراء، و17.17 للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

سجل سعراليورو فى بنك عوده،17.16 جنيه للشراء، و17.33 للبيع.