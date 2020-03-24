أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24ـ3-2020

يفقد 5 قروش عن تعاملات أمس

واصلت أسعار اليورو تراجعها مقابل العملة المحلية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 24-3-2020، عن تعامله ، لتفقد 5 قروش عن تعاملات أمس.

شهدت أسعار اليورو حالة من الاستقرار منذ الأربعاء الماضى ، وفقًا لرصد بوابة المال حركة تداولات العملات بالسوق المصرفية ، حسب معطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى ، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

أسعار اليورو فى البنوك الحكومية

استقرت أسعار اليورو في البنوك الحكومية ، حيث سجل فى أكبر بنك حكومي 16.82 جنيه للشراء و17.15 للبيع.

فيما بلغ فى بنك مصر فى ثانى أكبر بنك حكومى ، مستوى 16.71 جنيه للشراء و17.09 للبيع.

كما تراجعت أسعار اليورو الأوروبى فى البنوك الخاصة ، وتراوح الانخفاض بين قرشين وحتي 5 قروش ، وجاءت كالتالى :

سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى

كما تراجع اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر ، ليسجل 17.73 جنيه للشراء ، 17 للبيع .

سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى

تراجع صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى قرشين فقط خلال الأسبوع الماضى ، ليصل إلى 16.75 جنيه للشراء، و17.11 للبيع .

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما تراجعت أسعار صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 3 قروش خلال الأسبوع المنقضى 16.80 جنيه للشراء، و 17.14 للبيع .

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

وفقد اليورو اليورو 7 قروش ببنك قناة السويس خلال الأسبوع الماضى ليسجل 17.83 جنيه للشراء، و17.17 للبيع، نهاية الأسبوع .

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

وزاد اليورو الأوروبى فى بنك التنمية الصناعية بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضى، لتصل عند مستوى 17.84 جنيه للشراء ، 17.10 للبيع.

سعر اليورو فى مصر أبوظبى الإسلامى

تصدر مصرف أبو ظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو في مصر ، مسجلًا 17.85 جنيه للشراء و17.10 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات اليوم، مسجلًا 17.84 جنيه للشراء، و17.17 للبيع . ويسعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار .