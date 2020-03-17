أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17ـ3ـ2020

شهد تراجعًا يتخطي 12 قرشا في أغلب البنوك الوطنية والخاصة.

تزامنا مع الازمة العالمية وتفشي فيروس كورونا العالم وتأثير الكبير على الدولة الأوروبية بشكل خاص شهدت أسعار اليورو الأوروبي بسوق الصرف المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعًا يتخطي 12 قرشا في أغلب البنوك الوطنية والخاصة.

وترصد المال بوابة المال على أسعار العملات بالبنوك، حسب معطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ويسعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

سجلت أسعار اليورو الأوروبي في أكبر بنك حكومي 17.52 جنيه للشراء و17.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر ثانى أكبر بنك حكومى 17.51 جنيه للشراء و17.71 للبيع.

كما تراجعت أسعار اليورو الأوروبي في البنوك الخاصة، وتراوح الانخفاض بين قرشين وحتي 12 قرشًا، وجاءت كالتالي:

سعر اليورو فى مصر أبوظبي الإسلامي

تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو في مصر ، مسجلًا 17.54 جنيه للشراء و18.06 للبيع، منخفضًا 10 قروشا عن تعاملات أمس منطقة اليورو

سعر اليورو اليوم فىHSBC

كما تراجعت أسعار الأوروبي فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات اليوم، مسجلًا 17.52 جنيه للشراء، و17.68 للبيع .

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

شهدت أسعار اليورو في بنك قناة السويس تراجعًأ يصل إلى 12 قرشًا على الاقل، عن تداولات أمس لتسجل 17.44 جنيه للشراء، و17.68 للبيع، نهاية الأسبوع .

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

بينما تراجعت أسعار اليورو الأوروبى فى بنك التنمية الصناعية بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضى، لتصل عند مستوى 17.52 جنيه للشراء ، 17.68 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى

وعلى صعيد أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، شهدت أسعار اليورو في تداولاته اليومية حاله من التراجع، مسجلًا 17.66 جنيه للشراء، 18.89 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى

تراجع صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى ما يزيد عن 12 قرشًا خلال الأسبوع الماضى ، ليصل إلى 17.39 جنيه للشراء، و17.75 للبيع .

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما تراجعت أسعار صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 11 قرشًأ خلال الأسبوع المنقض ى 17.48 جنيه للشراء، و17.76 للبيع .