أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 9-3-2020 فى مصر

عاودت أسعار اليورو الأوروبى ارتفاعها مجددًا خلال تداولات اليوم الإثنين 9-3-2019 حسب معطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى ، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

علمًا بأن سعر اليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومى ، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

تراجعت أسعار اليورو فى أكبر حكومى فى مصر اليورو، مسجلًا 16.81 جنيه للشراء و16.96 للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

كما ارتفعت أسعار اليورو لثانى أكبر بنك حكومى وهو مصر، مسجلًا 17.62 جنيه للشراء و18.05 للبيع. منطقة اليورو

سعر اليورو اليوم فى المصرى الخليجى

وواصل اليورو فى البنك المصرى الخليجى ارتفاعه خلال تداولات اليوم ، مسجلًا 17.65 جنيه للشراء، و18.09 للبيع .

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

وزادت أسعار اليورو الأوروبى فى بنك التنمية الصناعية بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضى ، لتصل عند مستوى 17.65 جنيه للشراء ، 17.56 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى

وصعد اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر ، ليسجل 17.58 جنيه للشراء، 18.02 للبيع، مقابل 16.83 جنيه للشراء، 17.05 جنيه للبيع في نهاية تداولات الخميس الماضى .

سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى

وتراجع صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى قرشين فقط خلال الأسبوع الماضى ، ليصل إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.52 للبيع .

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

وتراجعت أسعار صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 3 قروش خلال الأسبوع المنقض ى 17.69 جنيه للشراء، و18.10 للبيع .

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو ارتفاعًا بشكل طفيف ببنك قناة السويس ، بقيمة 10 قروش لتسجل 17.66 جنيه للشراء، و18.07 للبيع، نهاية الأسبوع .