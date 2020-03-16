أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16ـ3-2020

تراجعت أسعار اليورو الأوروبي بالسوق الصرف المصرية لأول مرة خلال الأسبوع الجاري، خلال تداولات اليوم الإثنين 16-3-2020، بعد أن شهدت حالة من الاستقرار منذ الأربعاء الماضي.

وترصد بوابة المال حركة تداولات العملات بالسوق المصرفية، حسب معطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

استقرت أسعار اليورو اليوروبي في البنوك الحكومية ، حيث سجل الأوروبي في أكبر بنك حكومي 16.65 جنيه للشراء و17.90 للبيع. اليورو

فيما بلغ في بنك مصر بثانى أكبر بنك حكومى ، مستوى 17.32 جنيه للشراء و17.67 للبيع.

كما تراجعت أسعار اليورو الأوروبي في البنوك الخاصة، وتراوح الانخفاض بين قرشين وحتي 5 قروشًا، وجاءت كالتالي:

سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى

كما تراجع اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر ، ليسجل 17.34 جنيه للشراء، 17.69 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى

تراجع صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى قرشين فقط خلال الأسبوع الماضى ، ليصل إلى 17.39جنيه للشراء، و17.69للبيع .

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما تراجعت أسعار صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 3 قروش خلال الأسبوع المنقض ى 17.31 جنيه للشراء، و 17.76 للبيع .

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

وفقد اليورو اليورو 7 قروش ببنك قناة السويس خلال الأسبوع الماضي لتسجل 17.43 جنيه للشراء، و17.73للبيع، نهاية الأسبوع .

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

وزادت أسعار اليورو الأوروبى فى بنك التنمية الصناعية بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضى، لتصل عند مستوى 17.34 جنيه للشراء ، 17.69 للبيع.

سعر اليورو فى مصر إبوظبي الإسلامي

تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو في مصر ، مسجلًا 17.35 جنيه للشراء و17.71 للبيع.

سعر اليورو اليوم فىHSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات اليوم، مسجلًا 17.34 جنيه للشراء، و17.69 للبيع . ويسعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.