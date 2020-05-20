أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20ـ5ـ2020 بالبنوك المصرية

طبقًا للمسح الذى أجرته جريدة «المال» على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومى

واصلت أسعار اليورو ارتفاعاتها مقابل الجنيه المصرى خلال تداولات اليوم الأربعاء 20-5-2020 ما يزيد على 25 قرشا دفعة واحدة فى أغلب البنوك عن تعاملات أمس، طبقًا للمسح الذى أجرته جريدة «المال» على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وتأتى التقلبات فى أسعار اليورو مقابل الجنيه خلال الشهر الحالي متزامنة مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص في منطقة اليورو الأوروبى، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود الاقتصادى.

وجاء متوسط أسعار اليورو فى نهاية التداولات اليوم الأربعاء فى السوق المصرفية المصرية، عند مستوى 17.23 جنيه للشراء، و17.37 للبيع، وفقًا للبنك المركزى.

ويتزامن التباين فى أسعار اليورو مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص فى منطقة اليورو، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر اليورو فى بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو في بنك مصر حالة من الاستقرار ليصل إلى 17.16 جنيه للشراء، و17.34 للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

وسجلت أسعار صرف اليورو فى البنك الأهلى 17.16 جنيه للشراء، و17.34 للبيع. سندات يورو

سعر صرف اليورو فى بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 16.92 جنيه للشراء، و17.20 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، مقارنة، ليبلغ 17.15 جنيه للشراء، و17.41 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقارى

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة بمصر، فى تعاملات أمس، عند مستوى 17.19 جنيه للشراء، و17.34 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك التنمية الصناعية

كما ارتفع سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 17.19 جنيه للشراء، و17.36 للبيع مقارنة بتعاملات الخميس الماضي .

سعر اليورو فى HSBC

فيما زادت أسعار اليورو فى بنك HSBC بشكل طفيف عن تعاملات أمس ، مسجلًا 17.19 جنيه للشراء، و17.34 للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبوظبى الإسلامى

ودخل مصرف أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 17.19 جنيه للشراء، و17.36 للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر إيران

سجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران، 17.19 جنيه للشراء، و17.36 للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده

سجل سعر اليورو فى بنك عوده، 17.19 جنيه للشراء، و17.34 للبيع.