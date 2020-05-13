أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13ـ5ـ2020

واصلت أسعار اليورو تراجعها لليوم الثاني خلال تداولات الأسبوع الجاري، لتنخفض 5 قروش في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية مقارنة بتعاملات أمس، طبقًا للمسح الذي أجرته جريدة «المال» على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وتأتي التقلبات في أسعار اليورو مقابل الجنيه خلال الشهر الحالي متزامنة مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص في منطقة اليورو الأوروبي، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود الاقتصادى.

وجاء متوسط أسعار اليورو في خلال تعاملات اليوم فى السوق المصرفية المصري، عند مستوى 16.98 جنيه للشراء، و17.12 للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

ويتزامن التباين فى أسعار اليورو مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص فى منطقة اليورو، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في السوق المحلية خلال تداولات اليوم على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

شهدت أسعار صرف اليورو في بنك مصر حالة من الاستقرار ليصل إلى 16.91 جنيه للشراء، و17.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجلت أسعار صرف اليورو في بنك الأهلي 16.92 جنيه للشراء، و17.09 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 16.87 جنيه للشراء، و17.15 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، خلال التداولات اليوم ، ليبلغ 16.90 جنيه للشراء، و17.17 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقاري

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، في تعاملات اليوم، عند مستوى 16.93 جنيه للشراء، و17.11 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

فيما استقر سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 16.93 جنيها للشراء، و17.09 للبيع خلال تداولات اليوم .

سعر اليورو في HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC تراجعه خلال تداولات اليوم ، مسجلًا 16.99 جنيها للشراء، و17.14 للبيع.

سعر اليورو في مصر أبوظبي الإسلامي

ودخل مصرف مصرف أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 16.98 جنيه للشراء، و17.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران

سجل سعراليورو فى بنك مصر إيران، 16.97 جنيه للشراء، و17.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعراليورو فى بنك عودة، 16.98 جنيه للشراء، و17.18 للبيع.