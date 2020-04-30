أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 30-4-2020

ارتفع 8 قروش عن تداولات أمس

ارتفعت أسعار اليورو الأوروبى أكثر من 8 قروش فى بداية تعاملات اليوم الخميس 30-4-2020 فى أغلب البنوك الخاصة والوطنية عن نهاية تداولات أمس، طبقا للمسح الذى تجريه جريدة “المال” على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلةٍ تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وجاء متوسط أسعار اليورو اليوم فى السوق المصرفية المصرية، عند مستوى 17.03 جنيه للشراء، و17.17 للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعراليورو فى البنك المركزي المصري ، 16.90 جنيه للشراء، و17.04 للبيع.

ويتزامن التباين فى أسعار اليورو مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص فى منطقة اليورو، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

شهدت اسعار صرف اليورو في بنك مصر حالة من الاستقرار ليصل إلى 17.02 جنيه للشراء، و17.17 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 16.87 جنيه للشراء، و17.15 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، خلال التداولات اليومية، ليبلغ 16.90 جنيه للشراء، و17.15 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقاري

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، اليوم الأحد، عند مستوى 17.04 جنيه للشراء، و17.19 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

فيما استقر سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 17.04 جنيها للشراء، و17.21 للبيع خلال تداولات اليوم.

سعر اليورو في HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC تراجعه خلال تداولات اليوم ، مسجلًا 17.04 جنيها للشراء، و17.19 للبيع.

سعر اليورو في مصر أبوظبي الإسلامي

ودخل مصرف مصرف أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 16.99 جنيه للشراء، و17.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران

سجل سعراليورو فى بنك مصر إيران، 17 جنيه للشراء، و17.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعراليورو فى بنك عودة، 16.99 جنيه للشراء، و17.17 للبيع.