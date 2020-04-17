أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 17-4-2020

شهد سعر اليورو خلال الأسبوع الحالى حالة من التباين بين الاتفاع تارة والهبوط تارة آخرى خلال الأسبوع المنقضي، طبقا للمسح الذي أجرته جريدة «المال» على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وجاءت أسعار اليورو في البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على النحو التالي:

سعر اليورو في مصر أبوظبي الإسلامي

تصدر مصرف أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 17.12 جنيه للشراء، و17.30 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما شهدت أسعاره في بنك مصر حالة من التراجع ليصل إلى 17.04 جنيه للشراء، و17.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعراليورو فى البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر 17.04 جنيه للشراء، و17.22 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الكويت الوطني

وتراجع سعر اليورو خلال الاسبوع المنقضي فى بنك الكويت الوطني، ليصل إلى 17.05 جنيه للشراء، و17.36 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

كما انخفض سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، 6 قروش خلال تداولات الاسبوع الماضي، ليبلغ 17.09 جنيه للشراء، و17.40 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقاري

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، خلال تداولات يوم الخميس الماضي عند مستوى 17.06 جنيه للشراء، و17.24 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

وفقد سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية 5 قروشًا خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 17.06 جنيه للشراء، و17.24 للبيع بنهاية التداولات الأسبوعية.

سعر اليورو في HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC تراجعه، ليصل إلي 17.06 جنيه للشراء، و17.24 للبيع خلال تداولات الخميس الماضي.

وتأتي التقلبات في سعر اليورو مقابل الجنيه خلال الشهر الجاري متزامنة مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص في منطقة اليورو، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود.