أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 27-4-2020

واصلت أسعار اليورور الأوروبى استقرارها اليوم الإثنين 27-4-2020 في أغلب البنوك الخاصة والوطنية عن نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

طبقا للمسح الذى أجرته جريدة “المال” على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلةٍ تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويتزامن التباين في أسعار اليورو مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص فى منطقة اليورو، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على النحو التالي:

سعر اليورو فى بنك مصر



شهدت أسعار صرف اليورو في بنك مصر حالة من الاستقرار ليصل إلى 16.82 جنيه للشراء، و17.08 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك البركة



وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 16.68 جنيه للشراء، و17.14 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان



فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، خلال التداولات اليومية، ليبلغ 16.85 جنيه للشراء، و17.16 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقارى



وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، اليوم الأحد، عند مستوى 16.93 جنيه للشراء، و17.16 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية



فيما استقر سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية ، ليصل إلى 16.84 جنيها للشراء، و17.11 للبيع خلال تداولات اليوم.

سعر اليورو فى HSBC



وواصل اليورو فى بنك HSBC تراجعه خلال تداولات اليوم الأحد، مسجلًا 16.89 جنيها للشراء، و17.16 للبيع.

سعر اليورو فى مصر أبوظبى الإسلامى



ودخل مصرف مصرف أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 17.95 جنيه للشراء، و17.11 للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر إيران



سجل سعراليورو فى بنك مصر إيران، 16.98 جنيه للشراء، و17.11 للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



سجل سعراليورو فى البنك المركزي المصري ، 16.90 جنيه للشراء، و17.04 للبيع.

سعر اليورو فى بنك عوده



سجل سعر اليورو فى بنك عوده، 16.96 جنيه للشراء، و17.11 للبيع.