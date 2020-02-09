أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأحد 9– 2 – 2020

واصلت أسعار اليورو انخفاضها لليوم الثانى على التوالى ، وفقًا لتداولات اليوم الأحد 9-2-2020، ليبقى بنك بلوم قمة البنوك الأعلى سعرا لشراء اليورو بقيمة 17.24 جنيه ، وللبيع 17.42.

واليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومى ، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار ، وتبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى ، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى ، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر اليورو فى البنوك الوطنية

وسجلت أسعار اليورو فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 17.24 جنيه للشراء ، و17.42 جنيه للبيع ، فيما وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 17.24 جنيه للشراء ، و17.42 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم ببنك كريدى أجريكول

وبلغ سعر “اليورو” فى بنك كريدى أجريكول مستوى 17.28 جنيه للشراء ، و17.42 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر إيران

ووصل “اليورو” فى مصر إيران إلى مستوى 17.25 جنيه للشراء ، و17.45 للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك بلوم

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى بنك بلوم أن مستوى 17.28 جنيه للشراء ، و17.42 للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر “اليورو” فى البنك العربى الأفريقى الدولى مستوى 17.25 جنيه للشراء، و17.42 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك الاهلي الكويتي

ووصل اليورو ، فى بنك الاهلي الكويتي إلى مستوى 17.32 جنيه للشراء ، و17.44 للبيع.