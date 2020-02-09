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أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأحد 9– 2 – 2020

منخفضاً في اغلب البنوك
فاطمه امام 10:38 ص, الأحد, 9 فبراير 20 10:38 ص, الأحد, 9 فبراير 20

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واصلت أسعار اليورو انخفاضها  لليوم الثانى على التوالى ، وفقًا لتداولات اليوم الأحد 9-2-2020، ليبقى بنك بلوم قمة البنوك الأعلى سعرا لشراء اليورو بقيمة 17.24 جنيه ، وللبيع 17.42.

واليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومى ، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار ، وتبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى ، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى ، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر اليورو فى البنوك الوطنية

وسجلت أسعار اليورو فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر  17.24 جنيه للشراء ، و17.42 جنيه للبيع ، فيما وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر  17.24  جنيه للشراء ، و17.42 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم ببنك كريدى أجريكول

وبلغ سعر “اليورو” فى بنك كريدى أجريكول مستوى 17.28 جنيه للشراء ، و17.42 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر إيران

ووصل “اليورو” فى مصر إيران إلى مستوى 17.25 جنيه للشراء ، و17.45 للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك بلوم

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى بنك بلوم أن مستوى 17.28 جنيه للشراء ، و17.42 للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر “اليورو” فى البنك العربى الأفريقى الدولى مستوى 17.25 جنيه للشراء، و17.42 للبيع.

اليورو

سعر صرف اليورو فى بنك الاهلي  الكويتي

ووصل اليورو ، فى بنك  الاهلي  الكويتي إلى مستوى 17.32 جنيه للشراء ، و17.44 للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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