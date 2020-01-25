أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم السبت 25-1-2020

متراجعًا قرشين عن تعاملات الاربعاء

واصلت أسعار اليورو تراجعها فى بداية التعاملات الأسبوعية ، ليتصدر بنك المشرق قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى بداية اليوم السبت 25- 1-2020 ، مسجلًا 17.59 جنيه للشراء ، و17.74 جنيه للبيع .

واليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومى ، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار ، وتبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى ، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرّها البنك المركزى ، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية .

أسعار اليورو فى البنوك الحكومية

وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 17.46 جنيه للشراء ، و17.60 جنيه للبيع ، وبلغت قيمته فى بنك مصر 17.46 جنيه للشراء ، و17.60 جنيه للبيع ، فيما وصل سعر الصرف مقابل الجنيه المصرى فى بنك القاهرة 17.45 جنيه للشراء ، و17.58 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم ببنك المشرق

وبلغ سعر “اليورو” فى بنك المشرق 17.59 جنيه للشراء ، و17.74 للبيع .

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر إيران

ووصل “اليورو” فى مصر إيران إلى 17.43 جنيه للشراء ، و17.64 للبيع .

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك قطر الوطنى

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى بنك قطر الوطنى 17.47 جنيه للشراء ، و17.59 للبيع .

سعر اليورو فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر “اليورو” فى البنك العربى الأفريقى الدولى 17.49 جنيه للشراء ، و17.62 للبيع .

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبى الوطنى

ووصل اليورو ، فى بنك الإمارات دبى الوطنى إلى 17.48 جنيه للشراء ، و17.60 للبيع .