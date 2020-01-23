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أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم الخميس 23-1-2020

متراجعًا قرشين عن تعاملات أمس
‫محمود الصباغ‬‎ 12:49 م, الخميس, 23 يناير 20 12:49 م, الخميس, 23 يناير 20

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واصل اليورو في نهاية التعاملات الأسبوعية، ليتصدر بنك المشرق قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو في بداية تعاملات اليوم الخميس 23- 1-2020، مسجلًا 17.59 جنيه للشراء، و17.74 للبيع.

وسعر اليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار، وتبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرّها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر اليورو في البنوك الحكومية    

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، وبلغ قيمته في بنك مصر  17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، فيما وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة  17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم ببنك المشرق

وبلغ سعر “اليورو” في بنك المشرق 17.59 جنيه للشراء، و17.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر إيران

ووصل “اليورو” في مصر إيران إلى 17.43 جنيه للشراء، و17.64 للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك قطر الوطنى

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى بنك قطر الوطني 17.47 جنيه للشراء، و17.59 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر “اليورو” فى البنك العربي الأفريقي الدولي 17.49 جنيه للشراء، و17.62 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل اليورو، فى بنك الإمارات دبي الوطني إلى 17.48 جنيه للشراء، و17.60 للبيع.

البنكسعر الشراءسعر البيع
القاهرة17.4517.58
المشرق17.5917.74
كريدي أجريكول17.4617.6
الكويت الوطني17.4517.57
العربي الأفريقي الدولي17.4317.56
بلوم17.4417.58
hsbc17.4617.6
المصري الخليجي17.4617.61
قناة السويس17.4617.6
التجاري الدولي17.4317.57
الإسكندرية17.4217.56
قطر الوطني17.4317.57
مصر إيران17.4317.64
بنك البركة17.3717.66
التعمير والاسكان17.4317.7
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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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