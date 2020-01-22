أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 22-1-2020

استمرت أسعار اليورو الأوروبى تراجعها منذ بداية الأسبوع لتنخفض 10 قروش خلال الأيام الثلاثة المنقضية ، وفقًا لرصد تجريه بوابة المال على تداولات العملات الأوروبية بالقطاع المصرفى المصرى .

ويواصل بنك المشرق تصدره قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو منذ بداية الأسبوع ، وحتى تعاملات اليوم الأربعاء 22- 1-2020 ، مسجلًا 17.59 جنيه للشراء ، و17.74 للبيع .

سعر اليورو اليوم بالبنك المركزى

وجاء متوسط سعر اليورو بالبنوك وفقًا للبنك المركزى المصرى ، عند مستوى 17.47 جنيه للشراء ، و17.61 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك الوطنية

وتراجعت أسعار اليورو الأوروبى فى البنوك الوطنية ثلاثة قروش ، مسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 17.46 جنيه للشراء ، و17.58 جنيه للبيع ، وبلغ قيمته فى بنك مصر 17.46 جنيه للشراء ، و17.58 جنيه للبيع ، فيما وصل أسعاره مقابل الجنيه المصرى فى بنك القاهرة إلى 17.45 جنيه للشراء ، و17.58 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر إيران

ووصل “اليورو” فى مصر إيران ، إلى مستوى 17.41 جنيه للشراء ، و17.61 للبيع .

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك قطر الوطنى

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى بنك قطر الوطنى مستوى 17.47 جنيه للشراء ، و17.59 للبيع .

سعر اليورو فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر “اليورو” فى البنك العربى الأفريقى الدولى ، مستوى 17.49 جنيه للشراء ، و17.62 للبيع. منطقة اليورو

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبى الوطنى

ووصل اليورو ، فى بنك الإمارات دبى الوطنى ، إلى مستوى 17.48 جنيه للشراء ، و17.60 للبيع.

واليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومى ، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار ، وتبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى ، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى ، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية .