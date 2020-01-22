بنـــوك

أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 22-1-2020

مترجعًا 10 قروش خلال تعاملات الأسبوع
‫محمود الصباغ‬‎ 12:10 م, الأربعاء, 22 يناير 20 12:10 م, الأربعاء, 22 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استمرت أسعار اليورو الأوروبى تراجعها  منذ بداية الأسبوع لتنخفض 10 قروش خلال الأيام الثلاثة المنقضية ، وفقًا لرصد تجريه بوابة المال على تداولات العملات الأوروبية بالقطاع المصرفى المصرى .

ويواصل بنك المشرق تصدره قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو منذ بداية الأسبوع ، وحتى تعاملات اليوم الأربعاء 22- 1-2020 ، مسجلًا 17.59 جنيه للشراء ، و17.74 للبيع .

سعر اليورو اليوم بالبنك المركزى

وجاء متوسط سعر اليورو بالبنوك وفقًا للبنك المركزى المصرى ، عند مستوى 17.47 جنيه للشراء ، و17.61 للبيع.

اليورو

سعر اليورو فى البنوك الوطنية

وتراجعت أسعار اليورو الأوروبى فى البنوك الوطنية ثلاثة قروش ، مسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 17.46 جنيه للشراء ، و17.58 جنيه للبيع ، وبلغ قيمته فى بنك مصر  17.46 جنيه للشراء ، و17.58 جنيه للبيع ، فيما وصل أسعاره مقابل الجنيه المصرى فى بنك القاهرة إلى 17.45 جنيه للشراء ، و17.58 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر إيران

ووصل “اليورو” فى مصر إيران ، إلى مستوى 17.41 جنيه للشراء ، و17.61 للبيع .

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك قطر الوطنى

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى بنك قطر الوطنى مستوى 17.47 جنيه للشراء ، و17.59 للبيع .

سعر اليورو فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر “اليورو” فى البنك العربى الأفريقى الدولى ، مستوى 17.49 جنيه للشراء ، و17.62 للبيع.

منطقة اليورو

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبى الوطنى

ووصل اليورو ، فى بنك الإمارات دبى الوطنى ، إلى مستوى 17.48 جنيه للشراء ، و17.60 للبيع.

واليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومى ، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار ، وتبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى ، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى ، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية .

البنكسعر الشراءسعر البيع
القاهرة17.4517.58
المشرق17.5917.74
كريدي أجريكول17.4517.57
الكويت الوطني17.4517.57
العربي الأفريقي الدولي17.4317.55
بلوم17.4517.57
hsbc17.4417.56
المصري الخليجي17.4517.59
قناة السويس17.4417.56
التجاري الدولي17.4317.55
الإسكندرية17.4217.56
قطر الوطني17.4317.55
مصر إيران17.4117.61
بنك البركة17.3517.63
التعمير والاسكان17.4317.7
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-1-2020

‫محمود الصباغ‬‎ 11:16 ص, الثلاثاء, 21 يناير 20

أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 20-1-2020

‫محمود الصباغ‬‎ 11:03 ص, الأثنين, 20 يناير 20

أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأحد 19-1-2020

‫محمود الصباغ‬‎ 11:11 ص, الأحد, 19 يناير 20

أسعار اليورو بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 14-1-2020

‫محمود الصباغ‬‎ 12:11 م, الثلاثاء, 14 يناير 20

أسعار اليورو بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 13-1-2020

‫محمود الصباغ‬‎ 11:05 ص, الأثنين, 13 يناير 20

أسعار اليورو بالبنوك المصرية اليوم الأحد 12-1-2020

‫محمود الصباغ‬‎ 11:33 ص, الأحد, 12 يناير 20