أسعار اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأحد 20-1-2020

متراجعًا قرشين عن تعاملات الأحد

واصل أسعار اليورو الأوروبى تراجعه لليوم الثانى على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الحالى ، ليتصدر بنك المشرق قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى بداية تعاملات اليوم الأحد 20- 1-2020، مسجلًا 17.59 جنيه للشراء، و17.74 للبيع.

واليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومى ، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار ، وتبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر اليورو فى البنوك الوطنية

وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 17.51 جنيه للشراء، و17.64 جنيه للبيع، وبلغ قيمته في بنك مصر 17.51 جنيه للشراء ، و17.64 جنيه للبيع ، فيما وصل أسعار اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك القاهرة 17.59 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم ببنك المشرق

وبلغ سعر “اليورو” فى بنك المشرق مستوى 17.59 جنيه للشراء، و17.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر إيران

ووصل “اليورو” فى مصر إيران إلى مستوى 17.46 جنيه للشراء، و17.66 للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك قطر الوطنى

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى بنك قطر الوطنى أن مستوى 17.47 جنيه للشراء، و17.59 للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر “اليورو” فى البنك العربى الأفريقى الدولى مستوى 17.49 جنيه للشراء، و17.62 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبى الوطنى

ووصل اليورو، فى بنك الإمارات دبى الوطنى إلى مستوى 17.48 جنيه للشراء، و17.60 للبيع.