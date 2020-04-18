أسعار اليورو بالبنوك المصرية خلال الأسبوع الماضي

شهد سعر اليورو خلال الأسبوع المنتهي حالة من التباين بين الارتفاع تارة والهبوط تارة أخرى. ويأتي هذا التباين في سعر اليورو مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي تزامنًا مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص في منطقة اليورو، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود

وفقًا لمسح جريدة “المال” على سعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلةٍ تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

بينما شهد اسعر في بنك مصر حالة من الارتفاع ليصل إلى 16.98 جنيه للشراء، و17.20 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 17.08 جنيه للشراء، و17.36 للبيع. منطقة اليورو

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، خلال الأسبوع المنقضي، ليبلغ 17.03 جنيه للشراء، و17.31 للبيع.

سعر صرف اليورو بالبنك العقاري

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 16.93 جنيه للشراء، و17.16 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

فيما استقر سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 17 جنيها للشراء، و17.23 للبيع بنهاية التداولات الأسبوعية.

سعر اليورو في HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC تراجعه خلال تداولات الأسبوع الماضي، مسجلًا 17 جنيها للشراء، و17.23 للبيع.

سعر اليورو في مصر أبوظبي الإسلامي

ودخل مصرف مصرف أبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر، مسجلًا 17.02 جنيه للشراء، و17.23 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعراليورو فى البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، 16.98 جنيه للشراء، و17.20 للبيع.