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أسعار اليورو بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 17-1-2020

تعرف على سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
‫محمود الصباغ‬‎ 11:31 ص, الأثنين, 17 فبراير 20 11:31 ص, الأثنين, 17 فبراير 20

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تشهد أسعار اليورو الأوروبي موجة من التراجع خلال الأسبوع الجاري ، حيث تراجع 10 قروش خلال تداولات اليوم الإثنين 17-2- 2020، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التي أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وصعدت العملة المحلية مقابل اليورو 11 قرشًا خلال الأسبوع المنقضي، مسجلًا بداية التعاملات الأسبوع بالأحد الماضي 17.23 جنيه للشراء، و17.40 للبيع، مرتفعًا فى نهاية الأسبوع إلى 17.11 جنيه للشراء، و17.27للبيع.

أسعار اليورو في البنوك المحلية

وتراجع اليورو في البنوك الحكومية بشكل طفيف، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 16.89 جنيه للشراء، و 17.03 جنيه للبيع، وبلغ قيمته في بنك مصر 16.89 جنيه للشراء، و17.03 جنيه للبيع، فيما استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة  إلى 16.93 جنيه للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو في مصر، مسجلًا 16.94 جنيه للشراء، و17.08 للبيع.

منطقة اليورو

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

ووصل اليورو في كريدي أجريكول إلى 16.89 جنيه للشراء، و17.03 للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك عودة

بلغ سعر اليورو اليوم 16.89 فى بنك HSBC جنيه للشراء، و17.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

بلغ سعر اليورو فى بنك عودة 16.91 جنيه للشراء، و17.07 للبيع.

سعر صرف اليورو فى الأهلي المتحد

وصل اليورو، فى البنك الأهلي المتحد  إلى 17.89 جنيه للشراء، و17.05 للبيع.

علمًا بأن سعر الأوروبي يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.9417.08
مصر16.8917.03
القاهرة16.9317.1
كريدي أجريكول16.8917.03
الكويت الوطني16.8917.05
العربي الأفريقي الدولي16.8717.01
بلوم16.917.06
HSbc17.8717.01
المصري الخليجي16.8917.04
قناة السويس16.8817.02
التجاري الدولي16.8617
الإسكندرية16.8517.01
قطر الوطني16.8516.99
الأهلي المصري16.8917.03
بنك البركة16.8317.1
التعمير والاسكان16.8617.15
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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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