أسعار اليورو بالبنوك المصرية اليوم الأحد 30-3-2020

مرتفعًا 8 قروش في أغلب البنوك

واصلت أسعار اليورو ارتفاعها لليوم الثانى على التوالي 8 قروش مقابل الجنيه المصرى خلال تداولات اليوم الإثنين 30-3-202، عن تداولات أمس تزامنًا، وفقًا لرصد بوابة “المال” على حركة تداولات العملات بالسوق المصرفية، حسب معطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى ، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتوقع خبراء الاقتصاد ووكلات التصنيف الائتمانى أن تشهد أوروبا حالة من الركود الاقتصادى .

سعر اليورو فى مصر أبوظبى الإسلامى

استقرت أسعار صرف مصرف أبو ظبى الإسلامى قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع اليورو فى مصر ، مسجلًا 17.39 جنيه للشراء و17.61 للبيع.

أسعار اليورو فى البنك الأهلى المصرى

ارتفعت اليورو الأوروبى بالبنك الأهلى أكبر بنك حكومي في مصر لتصل إلى 17.35 جنيه للشراء و17.59 للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

بينما شهدت أسعار اليورو في بنك مصر حالة من الاستقرار عند مستوى 17.35 جنيه للشراء و17.59 للبيع.

كما سجل اليورو الأوروبى فى البنوك الخاصة تراجعًا مشهودًا لأول مرة الأسبوع الماضى ، ووصل إلى 10 قروش ، وجاء كالتالى :

سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى

ارتفعت أسعار صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 17.37 جنيه للشراء، و17.61 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان

فيما ارتفعت أسعار صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 8 قروش خلال الأسبوع المنقضى 17.17 جنيه للشراء، و17.61 للبيع .

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

كما ارتفع اليورو 7 قروش ببنك قناة السويس الأسبوع المنقضى ليسجل 17.37 جنيه للشراء، و17.61 للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى

وهبطت أسعار اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، ليسجل 17.38 جنيه للشراء، 17.61 للبيع.

سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية

وزاد اليورو الأوروبى فى بنك التنمية الصناعية 8 قروش عن تعاملات أمس، لتصل عند مستوى 17.20 جنيه للشراء ، 17.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى HSBC

وواصل اليورو فى بنك HSBC تراجعه خلال تداولات اليوم، مسجلا 17.07 جنيه للشراء و17.35 للبيع.

ويسعر اليورو أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.