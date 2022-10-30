أسعار اليورو اليوم في البنوك

واصل سعر اليورو اليوم الأحد ارتفاعه في منتصف التعاملات داخل البنوك وشركات الصرافة مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، التي شهدت ارتفاعًا في سعر الصرف بقيمة 4 جنيهات على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في السوق، ويرصد موقع جريدة “المال” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة اليورو داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر 23.92 جنيه للشراء، 24.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 23.63 جنيه للشراء، 23.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

واظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه إلى مستويات 23.92 جنيه للبيع، 24.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

على نفس مستويات أمس في بنك البركة مقابل الجنيه المصري 23.82 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي 23.92 جنيه للشراء، 24.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت التعاملات اليوم وصول سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي وصول 23.73 جنيه للشراء، 23.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري 23.63 جنيه للشراء، 23.87 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه: 23.73 جنيه للشراء، 23.99 جنيه للبيع.