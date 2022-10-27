أسعار اليورو اليوم في البنوك بعد ارتفاع سعر الفائدة مقابل الجنيه المصرى

شهدت أسعار اليورو اليوم في البنوك بعد ارتفاع سعر الفائدة ارتفاع ليكسر حاجز الـ22 جنيهًا في مقابل الجنيه المصرى، كما تجاوز سعر الدولار في العديد من البنوك بمنتصف التعاملات البنكية. ويستعرض موقع «جريدة المال»، في هذا التقرير، أسعار صرف عملة الإتحاد الأوروبي بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وفقًا لماكينات الصراف الألى، والمواقع الرسمية لها، والارتفاع في أسعار العملات جاء بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري الاستثنائي اليوم، وتم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

أسعار اليورو اليوم في البنك الأهلى المصرى

وصل سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، فى مقابل الجنيه المصرى، إلى 22.60 جنيه للشراء، و22.81 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، في مقابل الجنيه المصري، 22.37 جنيه للشراء، و22.55 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجارى الدولى

حقق سعر اليورو في البنك التجارى الدولى في مقابل الجنيه المصري، 22.35 جنيه للشراء، و22.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغت أسعار اليورو اليوم في بنك الإسكندرية في مقابل الجنيه المصرى، 22.44 جنيه للشراء، و22.65 جنيه للبيع.

أسعار اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

شهد سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري، سعر صرف 22.57 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا فى البنك المصرى الخليجى

قدّر سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه المصرى بسعر صرف 22.56 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، إلى 22.52 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى

سجلت أسعار اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصرى، سعر صرف 20.04 جنيه للشراء، و20.07 جنيه للبيع.

أسعار اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

حققت أسعار اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 22.57 جنيه للشراء، و22.81 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربى الدولى

بلغ سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، في مقابل الجنيه المصري، 22.52 جنيه للشراء، و22.68 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبى التجارى

شهد سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، في مقابل الجنيه المصري سعر صرف 22.59 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

قدرت أسعار اليورو، اليوم، في بنك سايب في مقابل الجنيه المصرى بسعر صرف 22.52 جنيه للشراء، و22.71 جنيه للبيع.