أسعار اليورانيوم تسجل ارتفاعا طفيفا بعد انقلاب النيجر

شهدت أسعار اليورانيوم ارتفاعا طفيفا منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي في ظل استمرار عمليات التعدين في سابع أكبر منتج في العالم لهذا المعدن المشع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن شركة أبحاث السوق والاستشارات (يو.إكس.سي) قالت إن الأسعار قد ترتفع في الأسابيع المقبلة، موضحة أن سعر المعاملات الفورية لليورانيوم المستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية وعلاج مرضى السرطان ارتفع إلى 56.25 دولار للرطل يوم الاثنين من 56.15 دولار قبل أسبوع.

وارتفع السعر خلال السنوات الثلاث الماضية إلى المثلين لكنه انخفض كثيرا عن ذروة سجل فيها 140 دولارا وبلغها عام 2007.

وقالت شركة أورانو الفرنسية للوقود النووي، التي تشغل مناجم يورانيوم في النيجر، الأسبوع الماضي إن أنشطتها مستمرة على الرغم من الانقلاب.

وأكدت أورانو يوم الثلاثاء مرة أخرى استمرار الأنشطة التشغيلية على الرغم من خطط فرنسا لإجلاء مواطنيها، وقالت الشركة إن 99 % من موظفيها في البلاد من مواطني النيجر.

وقال جوناثان هينز رئيس (يو.إكس.سي) إن السعر في المعاملات الفورية لم يتغير كثيرا أيضا لأن أورانو تبيع اليورانيوم بعقود طويلة الأجل، كما أن السوق الفورية تكون راكدة في أشهر الصيف.