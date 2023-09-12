أسعار النفط قفزت الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 92.33 دولار

قفزت أسعار النفط واحد بالمئة، الثلاثاء، بدعم من توقعات شح المعروض وتفاؤل أوبك حيال متانة الاقتصادات الكبرى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بواقع 1.69 دولار، أو 1.86 بالمئة، إلى 92.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:24 مساء بتوقيت جرينتش.

و قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 1.98 دولار، أو 2.27 بالمئة، إلى 89.27 دولار للبرميل.

وتجاوز برنت 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وقال جون إيفانز المحلل لدى (بي.في.إم أويل) إن ثمة شكوك طفيفة في أن قطاع النفط سيشهد تزايد احتمال تضخم أسعار النفط، مستندا إلى أساسيات العرض والطلب.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء على توقعاتها المتفائلة حيال نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.

وذكرت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع بواقع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنموه 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.