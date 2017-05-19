أسعار النفط عند أعلى مستوى في شهر

وكالات:ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، لتختم أسبوعاً ثانياً من المكاسب بفعل تنامي التوقعات بأن تتفق أوبك والمنتجون غير الأعضاء على تمديد تخفيضات الإنتاج عندما يجتمعون الأسبوع القادم.وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 1.10 دولار بما يعادل 2.1%، عند 53.61 دولار وهو أعلى سعر تسوية لخام القياس ال

وكالات:



ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، لتختم أسبوعاً ثانياً من المكاسب بفعل تنامي التوقعات بأن تتفق أوبك والمنتجون غير الأعضاء على تمديد تخفيضات الإنتاج عندما يجتمعون الأسبوع القادم.





وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 1.10 دولار بما يعادل 2.1%، عند 53.61 دولار وهو أعلى سعر تسوية لخام القياس العالمي منذ 18 ابريل، وزاد سعر الخام الأمريكي 98 سنتاً إلى 50.33 دولار وهو أعلى إغلاق منذ 19 ابريل.

وارتفع الخام الأمريكي 5.2% على مدى الأسبوع في حين صعد برنت 5.4%.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا في 25 مايو، ومن المتوقع أن يقرروا تمديد خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس 2018.