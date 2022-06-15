أسعار النفط عالميا تتراجع الأربعاء وسط مخاوف بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والنمو الاقتصادي العالمي بعد أن اتخذ بنك الاحتياط الفيدرالي قرارًا برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع اليوم.

ووفقًا لوكالة بلومبرج، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار؛ أي بنسبة 1.53% إلى 119.31 دولار للبرميل.

ونزل سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، في عقود يوليو، 2.74 دولار؛ أي بنسبة 2.30% إلى 116.26دولار للبرميل.

وقال جوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس: “أسواق النفط تتوقع حالة من الغموض بشأن ما ستقوم به البنوك المركزية لاحقًا ومدى تأثير ذلك على الطلب على النفط”.

أسعار النفط

ودفع ارتفاع التضخم المستثمرين وتجار النفط لترقب خطوة رفع الفائدة 75 نقطة أساس، وهو ما يعد أكبر رفع للفائدة الأمريكية في 28 عامًا.

ولقيت أسعار النفط بعض الدعم من نقص معروض البنزين في الأسواق الأمريكية وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من شركات النفط تفسير عدم ضخّها المزيد من البنزين في السوق.

وارتفعت المخزونات الأمريكية من الخام ونواتج التقطير، الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.

ومن المنتظر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن المخزونات، اليوم الأربعاء.