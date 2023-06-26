أسعار النفط صعدت الإثنين.. خام برنت يصل إلى 74.64 دولار

ارتفعت أسعار النفط الإثنين، إلى 74.64 دولار للبرميل، إذ اعتبرت الأسواق أن الاضطرابات التي نجمت عن تمرد لم يستمر من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة مطلع الأسبوع لا تشكل تهديدا فوريا على إمدادات النفط من واحدة من أكبر الدول المنتجة في العالم.

وتجنبت روسيا صداما بين القيادة في موسكو ويفغيني بريغوجين رئيس فاجنر يوم السبت بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بشأن مدى إحكام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقبضته على السلطة ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

وقال دانيال يرجين نائب رئيس ستاندرد اند بورز غلوبال على هامش منتدى للقطاع اليوم الإثنين “ليس هناك تأثير جيوسياسي يذكر على الأسواق الآن. ما يهيمن على السوق هو العوامل الاقتصادية وليس الجيوسياسية”.

أسعار النفط

بحلول الساعة 05:33 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، بما يعادل 1.07%، إلى 74.64 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة %1.01 ، بما يعادل 70 سنتا، إلى 69.86 دولار للبرميل. وصعد الخامان بنسبة وصلت إلى 1.3 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6 بالمئة في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين.