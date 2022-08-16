أسعار النفط تواصل خسائرها الثلاثاء مع استمرار ضعف توقعات الطلب

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8 %، إلى 94.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أي 0.5 %، إلى 88.97 دولار للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو الماضي مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال محللون إن مزيدا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن إيران ردت أمس الاثنين على مسودة النص “النهائية” للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء مرونة لحل ثلاث مسائل متبقية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أمس الاثنين أن إجمالي الإنتاج في الأحواض الصخرية الرئيسية بالولايات المتحدة سيرتفع إلى 9.049 مليون برميل يوميا في سبتمبر ، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس آذار 2020.