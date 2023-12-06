أسعار النفط تواصل تراجعها الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 74.70 دولار

واصلت أسعار النفط اتجاهها الهبوطي، يوم الأربعاء، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر على الرغم من صدور بيانات حكومية تظهر أن إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب موقع سي إن بي سي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضًا ارتفاع مخزونات البنزين بأكثر من 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي مقابل تقديرات لزيادة قدرها 1.3 مليون. وعلى الرغم من توقع ارتفاع مخزون الوقود في هذا الوقت من العام، إلا أن المستوى الكبير يشير إلى ضعف الطلب.

وبحلول الساعة 06:69 مساءا بتوقيت جرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.51% ، إلى أقل من 69.76 دولارًا للبرميل.

وانخفض سعر خام برنت ، وهو السعر القياسي الدولي، بنحو 3.24%، إلى 74.70 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط الأربعاء

افتتحت أسعار النفط منخفضة يوم الأربعاء قبل صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة بسبب المخاوف من زيادة العرض وضعف الطلب. ووجهت وكالة موديز تحذيرا بشأن خفض التصنيف الائتماني للصين يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول لقسم التداول في بنك بي أو كيه فاينانشيال: “تظهر الأرقام الاقتصادية من الصين المزيد من التباطؤ مع استمرار انخفاض معدلات تشغيل المصافي الآسيوية مع قيام السعودية بتخفيض أسعار النفط الخام النقدي للصين الشهر المقبل”. وأشار أيضًا إلى أن أسعار النفط تميل إلى الانخفاض موسميًا في أواخر ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات التوظيف الصادرة عن ADP يوم الأربعاء زيادة قدرها 103.000 وظيفة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مقارنة بالتوقعات البالغة 130.000. وتم تعديل إضافات الشهر السابق بالخفض إلى 106000 وظيفة، مقابل 113000 المعلن عنها سابقًا.

ويشير ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب وسط التباطؤ الاقتصادي.