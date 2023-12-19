أسعار النفط تواصل المكاسب عند التسوية الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة بعد هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبر المزيد من الشركات على تغيير مسار السفن، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار، بما يعادل 1.6%، ليتحدد سعر التسوية عند 79.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير ، والتي انتهى أجلها بعد التسوية يوم الثلاثاء، 97 سنتا، أو 1.3% إلى واستقر السعر عند 73.44 دولارًا للبرميل، وهو أيضًا أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين.

أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عن تشكيل فريق عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات المسلحين اليمنيين المدعومين من إيران. وتعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة ومواصلة ضرب الأهداف الإسرائيلية في المنطقة.

أسعار النفط

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة المحللين في سيتي إندكس: “إلى متى سيستمر هذا الأمر غير معروف أيضًا، مما يثير قلق السوق”. “على الرغم من إطلاق العملية لضمان المرور الآمن عبر البحر الأحمر، لا تزال شركات الشحن الكبرى تتصرف بشكل واضح”.

وارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة يوم الاثنين بعد تعرض سفينة مملوكة للنرويج لهجوم وقالت شركة بي.بي إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر. وقد أصدر عدد من شركات الشحن الأخرى منذ ذلك الحين إعلانات مماثلة.

حوالي 12% من حركة الشحن العالمية تمر عبر البحر الأحمر وعبر قناة السويس.

وقال روب ثوميل، العضو المنتدب لشركة تورتويز كابيتال للاستثمار في الطاقة ومقرها كانساس: “إن الأحداث في البحر الأحمر تزيد من المخاطر الجيوسياسية”. وأضاف ثوميل: “هذا يتسبب في ارتفاع أسعار النفط مع تقييم التجار لاحتمال انقطاع الإمدادات المرتبط بزيادة المخاطر الجيوسياسية”.

وعلى الرغم من أن الهجمات على الشحن البحري قد عززت علاوة المخاطر، إلا أن محللين آخرين قالوا إن التأثيرات على إمدادات النفط محدودة حاليًا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو بي إس: “في الوقت الحالي، التأثير محدود مع استمرار تدفق النفط، فقط مع الرحلات الطويلة التي تترجم إلى ارتفاع تكاليف النقل”.

وقال محللو جولدمان ساكس أيضًا إن من غير المرجح أن يكون للتعطيل تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال لأن فرص إعادة توجيه السفن تشير إلى أن الإنتاج لا ينبغي أن يتأثر بشكل مباشر.

ومن بين المواضيع التي يتم التركيز عليها هذا الأسبوع أيضًا أحدث لمحة عن الإمدادات الأمريكية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.2 مليون برميل.