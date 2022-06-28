أسعار النفط تواصل الصعود الثلاثاء وسط ضعف الإمدادات

صعدت أسعار النفط اليوم في تعاملات الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي هذا الأسبوع، وسط ضعف الإمدادات، وصعدت أسعار النفط لخام برنت بمقدار 2.72 نقطة وبنسبة 2.36% إلى 117.81 دولار للبرميل الواحد.

وصعدت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.88 نقطة وبنسبة 1.72% إلى 111.45 دولار للبرميل.

تسيطر حالة من الترقب على أسواق النفط وسط القرارات التي بصدد الإعلان عنها من جانب مجموعة السبع الكبرى.

وتسود المخاوف بشأن ضعف الإمدادات، وهناك بيانات أمريكية سلبية تشير إلى التراجع الحاد في المخزون الاحتياطي من النفط الخام، الذي أصبح الأقل منذ 36 عاماً.

أسعار النفط تواصل الصعود

يُنظر إلى الإمارات والسعودية على أنهما الدولتان الوحيدتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لديهما طاقة فائضة متاحة لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة وضعف الإنتاج من الدول الأعضاء الأخرى.

وقال توبين جوري، محلل السلع في بنك كومنولث في مذكرة: ” تلقت السوق دعما من أخبار نقص المعروض، حيث إن المنتجين الرئيسيين، السعودية والإمارات، يقال إنهما قد حددوا القدرة على المدى القريب أو قريبان جدًا منها”.

تنتج الإمارات تقريبا طاقتها القصوى بناء على حصتها البالغة 3.168 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق مع أوبك وحلفائها، يطلق عليهم مجتمع أوبك بلس.

أبلغ إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع مجموعة الدول السبع أن الإمارات تنتج بأقصى طاقتها وأن السعودية يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل فقط في اليوم، أي أقل بكثير من احتياطيها. بسعة حوالي 2 مليون برميل في اليوم.

وحذر محللون أيضا من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من شح الإمدادات.

فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الاثنين إنها قد تضطر إلى إعلان الظروف القاهرة في منطقة خليج سرت في غضون الأيام الثلاثة المقبلة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن في موانئ النفط هناك