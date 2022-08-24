أسعار النفط تواصل الصعود الأربعاء إلى 101.99 دولار لخام برنت

واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الأربعاء، تمام الساعة 2.51 بتوقيت EDT، بعد تقارير حول احتمالية خفض مجموعة “أوبك+” للإنتاج، وهو ما عزز المخاوف بشأن نقص المعروض في الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تسليم أكتوبر إلى 94.79 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” تسليم أكتوبر بنسبة إلى 101.99 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرج”.

وجاءت الارتفاع بعد تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في مجموعة “أوبك+” أن المجموعة، قد تتجه نحو خفض إنتاج النفط في حالة حدوث تخمة في المعروض بعد التوصل لاتفاق بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النفط الإيراني.