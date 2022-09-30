أسعار النفط تواصل التراجع الجمعة مع استمرار التوترات في أوكرانيا

واصلت أسعار النفط الانخفاض، اليوم الجمعة، وذلك مع استمرار التوترات في أوكرانيا، وسط ارتفاع كبير في قيمة الدولار.

واستقرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تسليم نوفمبر في تمام الساعة 4.37 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي عند مستوى 79.66 دولار للبرميل.

أسعار النفط الجمعة

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر في تمام الساعة 2.29 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة 87.96 دولار للبرميل بانخفاض 53 سنتا، في انخفاض جديد.

وعلى الرغم من اقتراب أسعار النفط لتحقيق خسائر فصلية وشهرية، فإنها تقترب من تحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ أغسطس، بعد تسجيلها مطلع الأسبوع أدنى مستوى منذ بداية العام.

وانخفض النفط مطلع الأسبوع لأدنى مستوى منذ يناير مع صعود الدولار إلى ذروة جديدة وتزايد المخاوف من الركود الذي هدد الطلب العالمي، ما أدى إلى تعميق الانهيار.

وأتى هبوط أسعار النفط اليوم بعد تزايد مخاوف نقص الإمدادات مع توقف أو تأثر نحو ثلث عمليات تكرير النفط في فرنسا بعدما أعلنت منصة «توتال إنيرجيز» -أكبر منصة تكرير للنفط في البلاد- وقف عملياتها، بسبب إضراب الموظفين المطالبين بزيادة الأجور.