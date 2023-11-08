أسعار النفط تواصل التراجع الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 79.35 دولار

تستمر أسعار النفط في مواجهة الضغوط الناتجة عن مخاوف بشأن تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد أن تراجع لأدنى مستوياته لأكثر من 3 أشهر في الجلسة السابقة.

انخفاض أسعار النفط

وبحلول الساعة 06:27 مساءا بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار، إلى 79.35 دولارا للبرميل اليوم، بينما فقد الخام الأمريكي 2.24 دولار إلى 75.13 دولارا، وانخفض كلاهما أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ 24 يوليو، وفقًا لرويترز.

وقال محللون لوكالة رويترز، إنه من الواضح أن سوق النفط أقل قلقًا بشأن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط، وتركز بدلا من ذلك على تخفيف الطلب المتوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيرتفع بنسبة أقل قليلا من المتوقع في السابق لكن الطلب سينخفض.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن، أن ينخفض ​​إجمالي استهلاك النفط الأمريكي بمقدار 300 ألف برميل يوميا هذا العام، وهو ما يعكس توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا.