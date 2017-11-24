أسعار النفط تواصل الارتفاع.. والبرميل يلامس 63.7 دولار

رويترز ارتفعت أسعار النفط -اليوم الجمعة- وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 63.78 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 23 سنتًا. وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من عامين مع تراجع الإمدادات في أسواق أمريكا الشمالية، بفعل إغلاق جزئي لخط أنابيب يربط بين كندا والولايات المتحدة. وبلغ الخام الأمريكي الخفي

رويترز

ارتفعت أسعار النفط -اليوم الجمعة- وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 63.78 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 23 سنتًا.

وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من عامين مع تراجع الإمدادات في أسواق أمريكا الشمالية، بفعل إغلاق جزئي لخط أنابيب يربط بين كندا والولايات المتحدة.

وبلغ الخام الأمريكي الخفيف 58.91 دولار للبرميل، وهو مستوى مرتفع لم يسجله منذ يونيو 2015، قبل أن يتراجع ليجري تداوله مرتفعا بمقدار 83 سنتا خلال يوم الجمعة عند 58.85 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول ضعيفا يوم الجمعة، نظراً لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.