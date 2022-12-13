أسعار النفط تواصل ارتفاعها الثلاثاء وسط تخفيف قيود كورونا في الصين

واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، في ظل تزايد المؤشرات على تخفيف القيود المفروضة في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، مع استمرار إغلاق خط أنابيب نفط رئيسي في أمريكا الشمالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط؛ وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع إلى 75.29 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه، أمس، بنسبة 3% وكان الارتفاع الأول لسعره منذ سبعة أيام تداول.

أداء أسعار النفط

من ناحيته قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة إن بلاده ستواصل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وستستقبل المزيد من السائحين الأجانب، وهو ما يعزز الآمال في زيادة الطلب على الطاقة في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وأدى تخفيف قيود مكافحة كورونا بسرعة في الصين إلى تعافٍ حادّ لأكبر حركة سفر جوي محلية، رغم المخاوف من عودة القيود بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وفي تمام الساعة 2.24 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.90% إلى75.29دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3.18% إلى 80.47 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.