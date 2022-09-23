أسعار النفط تهوي 6% إلى 78 دولارا للبرميل.. أقل مستوى منذ يناير

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بشكل حاد لتنزل إلى قرابة 78 دولارا للبرميل مسجلة أقل مستوى منذ يناير 2022.

ووفق بلومبرج تراجع سعر مزيج القياس العالمي خام برنت بنسبة 5.18% أو 4.69 دولار إلى 85.77 دولارا للبرميل (تسليم نوفمبر 2022).

وهذا هو أدنى سعر لبرميل برنت منذ يناير 2022.

كما هوى النفط الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.98% أو 4.99 دولار إلى 78.5 دولار للبرميل.

والنفط مقبل على أول انخفاض ربعي منذ عامين بسبب مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع تكرر عمليات الإغلاق في الصين، والتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي.