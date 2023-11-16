أسعار النفط تهوي الخميس.. وخام برنت يصل إلى 76.96 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بأكثر من 5% لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، إذ تجاوب المستثمرون في نيويورك مع مؤشرات على زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات بتراجع الطلب على الطاقة في الصين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.22 دولار أو 6.20% إلى 76.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار أو 5.47% إلى 72.47 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5% في الجلسة السابقة، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وتراجع عقد أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط للشهر الثاني.

أسعار النفط الخميس

وقال تاماس فارغا من بي.في.إم للسمسرة في النفط: من الواضح أن انخفاض أسعار النفط الخام وضعف الهيكل التنظيمي نذير سوء، علامة تشير إلى فائض في المعروض في السوق الفعلية.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية أيضا شحا في المعروض في الربع الرابع، ولكن البيانات الأمريكية أظهرت أمس الأربعاء أن المخزونات مرتفعة.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

واستقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.

وقال فارغا إن بيانات التضخم لشهر أكتوبر من الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك بريطانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة، قد تكون صعودية.

كما ارتفع النشاط الاقتصادي الصيني في أكتوبر مع زيادة الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات.

وأحد العوامل التي قد تدفع المستثمرين إلى التمهل هو التباطؤ المتوقع في إنتاجية مصافي النفط الصينية. وتراجعت عمليات التشغيل في أكتوبر من مستويات مرتفعة في الشهر السابق مع ضعف الطلب على الوقود الصناعي وتقلص هوامش التكرير.

ومع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في غزة، قال مسئولون أمريكيون أمس الأربعاء إنهم سيفرضون عقوبات تتعلق بقطاع النفط على إيران التي طالما دعمت حماس.