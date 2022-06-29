أسعار النفط تهوى بمعظم بورصات الخليج الخميس

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج يوم الأربعاء مقتفية أثر أسعار النفط بالتوازي مع المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمال حدوث ركود، على الرغم من أن الشركة العالمية القابضة ساعدت أبوظبي على السباحة عكس التيار وافتتاح التداول على ارتفاع، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.4% متأثرا بانخفاض سهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.7% وكذلك سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.8%.

وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد ارتفاعها في الجلسات الثلاث السابقة مع تجاذب السوق بين المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وشح إمدادات النفط العالمية.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1% مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1% وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.4%.

ونزل مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” أكثر من اثنين بالمئة خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرا في يونيو بسبب مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يتسبب في تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير في النصف الثاني من العام.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.4% بعدما قفز سهم الشركة العالمية القابضة بنحو ستة بالمئة إلى 305 دراهم (83.05 دولار)، مسجلا تقييما يزيد على 150 مليار دولار.

وأعلنت شركة ألفا ظبي القابضة التابعة للشركة العالمية القابضة يوم الثلاثاء أنها زادت حصتها في شركة الدار العقارية وأصبحت أكبر مساهم منفرد فيها.

وصعد سهما ألفا ظبي 1.4% والدار 0.7%.

والشركة العالمية القابضة، التي تملك أصولا في قطاعات سريعة النمو مثل الرعاية الصحية والصناعة، يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي وشقيق الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات.

وهبط المؤشر القطري 0.4% مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بواقع 1.3%.