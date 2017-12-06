أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ أسبوعين

هبطت أسعار النفط 2% إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين أثناء التعاملات اليوم بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات المنتجات المكررة مما يشير إلى فتور محتمل في الطلب.

ورغم أن البيانات أظهرت هبوطا قدره 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلا أن مخزونات البنزين قفزت 6.8 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.7 مليون برميل.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.31 دولار أو ما يعادل 2.1 % إلى 61.55 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 61.36 دولار وهو أدنى مستوى منذ 17 نوفمبر الماضي.