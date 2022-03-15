أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين.. والخام الأمريكي يلامس 98 دولارًا للبرميل

شهدت أسعار النفط تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتواصلت خسائرها، إذ هبطت إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين حيث خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات فى الإمدادات ، وأثارت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولار أو 5.6 % إلى 100.95 دولار للبرميل بعد أن هوت بأكثر من 6 دولارات إلى 100.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.

الخام الأمريكي يهبط لأقل من 100 دولار للمرة الأولى منذ 1 مارس

وهبطت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ الأول من مارس ، حيث انخفض 5.49 دولار أو 5.3% إلى 97.52 دولارًا للبرميل. وكان قد انخفض إلى 96.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض المؤشران بأكثر من 5% في اليوم السابق.

وفقد برنت 40 دولارًا تقريبًا منذ أن سجل أعلى مستوى له في 14 عامًا عند 139.13 دولارًا للبرميل في 7 مارس.

وهبط الخام الأمريكي أكثر من 30 دولارًا منذ أن لامس أعلى مستوياته منذ 2008 عند 130.50 دولارًا للبرميل قبل أسبوع تقريبًا.

شركة النفط النرويجية إكوينور توقف التعامل في النفط الروسي

على صعيد آخر، قالت شركة النفط الحكومية النرويجية إكوينور أمس الاثنين إنها ستوقف التعامل في النفط الروسي مع وقف أنشطة الشركة في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

يأتي الإعلان الرسمي من إكوينور بعد أربعة أيام من قول رئيسها التنفيذي أندرس أوبيدال لرويترز إن الشركة أوقفت التعامل في النفط الروسي.

وقال أوبيدال “عندما قلنا إننا نريد البدء في التخارج (من المشروع الروسي المشترك)، توقفنا أيضا من ذلك التاريخ عن التعامل في النفط الروسي”.

وأضافت إكوينور أن لديها التزامات بموجب عقود أبرمتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي بموجبها ستتلقى أربع شحنات نفطية في مارس.

أسعار النفط تهبط بما يزيد على 5% أمس

وهبطت أسعار النفط بما يزيد على 5% أمس الاثنين إلى أدنى مستوياتها في حوالي أسبوعين وسط آمال بتقدم نحو نهاية دبلوماسية للغزو الروسي لأوكرانيا، وهو تطور من شأنه أن يدعم الإمدادات العالمية، في حين ألقي حظر على السفر مرتبط بالجائحة في الصين بشكوك على الطلب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 5.77 دولار، أو 5.1 %، لتسجل عند التسوية 106.90 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.32 دولار، أو 5.8 %، لتبلغ عند التسوية 103.01 دولار للبرميل.

وذلك هو أقل مستوى إغلاق للخام الأمريكي منذ 28 فبراير والأدنى لبرنت منذ أول مارس .

وشهد الخامان القياسيان كلاهما ارتفاعات قوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير وهما الآن مرتفعان حوالي 36 % عن مستوياتهما في بداية العام.

وسجل الخامان القياسيان أيضا أكبر تقلباتهما في 30 يوما منذ يونيو 2020 .