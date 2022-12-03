أسعار النفط تهبط عند التسوية قبيل اجتماع «أوبك+» وحظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط 1.5% في تعاملات متقلبة قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) المقرر غدا الأحد، وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي يوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.5 في المئة إلى 79.98 دولار عند التسوية.

ذكر مصدر مطلع لـ”رويترز”، الأربعاء الماضي أن قرار مجموعة أوبك بلس عقد اجتماعها في الرابع من ديسمبر افتراضيا يشير إلى ضعف احتمال تغيير السياسة.

وقال المصدر إن الاجتماع الافتراضي، سيركز أيضا على اتفاق الاتحاد الأوروبي الوشيك بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد لفرض حظر كامل لمشتريات الخام الروسي المنقول بحرا في الخامس من ديسمبر المقبل.

وأضاف: “تفضل أوبك بلس الانتظار في هذا الوقت وتقييم نتيجة ما سيحدث يوم الأحد”.