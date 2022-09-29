أسعار النفط تهبط الخميس وسط ضعف التوقعات الاقتصادية  

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، وسط مؤشرات على احتمال خفض تحالف أوبك+ للإنتاج على خلفية صعود الدولار وضعف التوقعات الاقتصادية.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر في تمام الساعة 2:28 مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي إلى 88.55 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر نوفمبر إلى 81.44 دولار.

أسعار النفط الخميس

قال مصدران من مجموعة أوبك+ لرويترز، إن أعضاء بارزين في التكتل بدأوا مناقشات بشأن اتخاذ قرار بشأن خفض إنتاج النفط عندما يجتمعون في الخامس من أكتوبر.

وقال مصدر من منظمة أوبك، إن من المرجح خفض الإنتاج، لكنه لم يشر إلى حجم هذه التخفيضات.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن من المرجح أن تقترح روسيا خفض أوبك+ إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً.

وكان الإعصار إيان قد ساهم في دعم الأسعار، حيث توقف إنتاج نحو 157706 براميل يومياً في خليج المكسيك، اعتبارا من أمس الأربعاء، وفقاً للسلطات الأمريكية.

وكان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعاً في الجلستين السابقتين، وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع، إذ أدى انخفاض مؤقت في مؤشر الدولار وتراجع في مخزونات الوقود الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع إلى زيادة الآمال في انتعاش الطلب.

مع ذلك، ارتفع مؤشر الدولار مرة أخرى اليوم الخميس، مما قلل من شهية المستثمرين للمخاطرة وأذكى المخاوف حيال الركود، مما أدى إلى انخفاض عقدي الخام في وقت سابق من الجلسة.