أسعار النفط تهبط الخميس.. خام برنت يصل إلى 80.89 دولار

انخفضت أسعار النفط دولارين للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بفعل مخاوف من حدوث ركود محتمل لتراجع الطلب على الوقود مع زيادة مخزونات البنزين الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 2.23 دولار أو 2.68 % إلى 80.89 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.87 دولار أو 2.36 % إلى 77.29 دولار للبرميل.

سعر خام برنت

وتراجع الخامان 2 % يوم الأربعاء والأسعار حاليا عند أدنى مستوياتها منذ أواخر مارس، قبل وقت قليل من إعلان مجموعة أوبك+ خفضا مفاجئا في الإنتاج.

وقال بوب ياوجر المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة لدى ميزوهو، إن أحد الأسباب الكبيرة لهذا الانخفاض هو الخوف من الركود.

وزاد عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة زيادة متواضعة الأسبوع الماضي في إشارة إلى ضعف تدريجي بسوق العمل بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عدة مرات على مدى عام.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 4.6 مليون برميل مع زيادة معدلات تشغيل المصافي والتصدير بينما قفزت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع، وذلك بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.