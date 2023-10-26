أسعار النفط تهبط الخميس.. خام برنت يصل إلى 88.48 دولار

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعد صعودها بنسبة 2 في المائة في اليوم السابق وسط موجة جديدة من المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وانخفاض إمدادات النفط من المنطقة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن بلاده لن تتخلى عن عملية برية في قطاع غزة.

ويتمثل القلق الرئيسي للتجار في هذا الصدد في احتمال اتساع الصراع في المنطقة التي تنتج نحو ثلث إنتاج النفط العالمي ليشمل إيران، وفي هذه الحالة، قد تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لفرض مزيد من القيود على صادرات النفط الإيرانية.

أسعار النفط الخميس

وفي تمام الساعة 05:24 مساء بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر لخام برنت في بورصة لندن للعقود بنسبة 1.66%، إلى 88.48 دولارًا للبرميل، وهو أقل بمقدار 0.25 دولار أي بنسبة 0.28 في المائة عن سعر إغلاق الجلسة السابقة،

تراجعت سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر في بورصة نيويورك التجارية بمقدار 1.66 دولار أي بنسبة 1.93المائة ليصل إلى 83.74 دولارًا للبرميل.

وبحسب نتائج التداولات السابقة ارتفعت تكلفة هذه العقود بمقدار 1.65 دولار أي بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 85.39 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء زيادة في مخزونات النفط والبنزين في البلاد.

ارتفعت احتياطيات النفط التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر بمقدار 1.37 مليون برميل إلى 421.12 مليون برميل، كما ارتفعت المخزونات في محطة كوشينغ، حيث يتم تخزين النفط المتداول في بورصة نايمكس، بمقدار 213 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 156 ألف برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.69 مليون برميل.

وفي الوقت الحالي، مع تجاوز أسعار النفط 75-80 دولارًا للبرميل، يزداد تركيز المشترين، و”ما لم يحدث شيء خطير من حيث التأثير على العرض والطلب أو الأحداث السياسية، فإن الاتجاه التصاعدي في سوق النفط سيبقى دون تغيير”.