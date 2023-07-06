أسعار النفط تهبط الخميس.. خام برنت يصل إلى 76.29 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مرتدة من ارتفاعات شهدتها المعاملات المبكرة بعد حالة من عدم الاستقرار شهدتها أسعار النفط الايام القليلة الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت بنسبة 0.47%، بما يعادل 0.36 دولار، إلى 76.29 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنسبة 0.29%، بما يعادل 0.21 دولار، إلى 71.59 دولار.

تراجع أسعار النفط

وزادت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أكبر من مستهدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة إن “التعليقات المتشددة بخصوص أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار”.

وقد يسهم رفع أسعار الفائدة في تقوية الدولار، مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويقلل أيضا الطلب على النفط.

وفي استطلاع لرويترز في يونيو ، خفض خبراء اقتصاد ومحللون توقعاتهم لمتوسط سعر خام برنت في 2023 إلى 83.03 دولار للبرميل.